Do przesłuchania Morawieckiego powrócono w środę. Przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący komisji, poseł KO Dariusz Joński podkreślał, że były premier jest kluczowym świadkiem.

- Podpisał decyzje odbierającą z jednej strony uprawnienia PKW i przekazującą je do PWPW i Poczty Polskiej bez podstawy prawnej, co orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i co było w raporcie NIK-u — powiedział Joński.

Pierwszy pytania miał zadawać poseł PiS Mariusz Krystian. Zamiast pytania cytował wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych.

- Między ostatnim posiedzeniem a dzisiejszym nastąpiła jedna bardzo ważna rzecz, czyli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał jednogłośnie uznał, że przygotowanie przepisów antycovidowych do przygotowania wyborów w stanie epidemii, było zgodne z konstytucją - mówił.

Po upomnieniu ze strony Dariusza Jońskiego, że powinien zadawać pytania lub zostanie mu odebrany głos, poseł PiS opuścił salę.