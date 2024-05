- Byłem obecny, by pokazać, że sprawa bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza bezpieczeństwa militarnego jest sprawą ponad podziałami politycznymi. Jest kwestią, którą powinniśmy realizować razem, powinniśmy ją realizować jak najbardziej zgodnie. Wyrażam satysfakcję, że na sali można było to zaobserwować. Czasem podnosiły się różne głosy, ale to jest normalne w debacie sejmowej - kontynuował.

Andrzej Duda: Zaniepokoił mnie brak akcentu na znaczenie USA

- Z satysfakcją przyjąłem również to, że pan premier odnosił się do lat poprzednich, mówiąc o oczywistości kontynuacji tego, co w ciągu ostatnich lat dla modernizacji i odbudowy potencjału polskiej armii zostało zrobione. Mówię o satysfakcji, bo zajmuję się tą kwestią od samego początku, od kiedy zostałem prezydentem elektem w 2015 roku - dodał.

- Cieszę się, że pan minister podkreślał aspekt współpracy międzynarodowej. Troszkę zaniepokoiło mnie, że w moim poczuciu za mało akcentował znaczenie, jakie mają Stany Zjednoczone w NATO i nasza współpraca z USA — stwierdził Duda.

- Obecność amerykańska dzisiaj to największa obecność sojusznicza w Polsce — podkreślił prezydent.