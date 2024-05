Zwycięstwo w wyborach dla PiS jest ważne. "To musi być wynik powyżej 30 proc."

A co pana zdaniem jest stawką tej kampanii dla partii Jarosława Kaczyńskiego?

PiS cały czas musi udowadniać, że jest partią, która osiąga takie wyniki, które dają jej nadzieje, że kiedyś wróci do władzy – cały czas to musi być wynik powyżej 30 proc. Mówię to jako zewnętrzny obserwator. Dla PiS to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby pokazać, że mimo iż przegrało wybory parlamentarne, to cały czas ma mocne poparcie w społeczeństwie i przy kolejnych wyborach będzie walczyć o zwycięstwo. PiS nie będzie już miało tylu europarlamentarzystów, ilu miało w kończącej się kadencji PE. To też walka o to, żeby jak najwięcej pojedynczych, konkretnych kandydatów dostało się do europarlamentu. Rywalizacja na listach będzie duża.

Listy PiS i ich układ czymś pana zaskoczyły?

Przejrzałem w ostatnich dniach listy większości partii politycznych i stwierdzam, że one w większości są dość mocne. Na listach PiS jest wielu dzisiejszych posłów, na listach Trzeciej Drogi czy PO też jest dużo posłów – są między innymi ministrowie, którzy zrezygnowali ze stanowisk, żeby kandydować. To pokazuje, że największe partie przywiązują duże znaczenie do tych wyborów, bo jeżeli wystawiają znane nazwiska i rozpoznawalne postacie w ich elektoratach, to znaczy, że dla każdej z tych partii stawka jest dość wysoka.

A strategia, przede wszystkim KO, by mówić w tych wyborach o bezpieczeństwie?