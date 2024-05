Michał Szczerba pytany o wystąpienie Marcina Kierwińskiego: Nie warto wracać do sprawy

- Ja jestem osobą, która całe życie pracuje na dokumentach i na faktach. Jeżeli ktoś przedstawia wynik pomiaru czy wynik badania, jest on jednoznaczny, to zamyka dyskusję - dodał. - No chyba że wchodzimy w sferę spekulacji, ale to nie jest zadanie dla poważnych polityków - mówił też Szczerba.



Wybory do Parlamentu Europejskiego. Michał Szczerba: W PE chcę zasiadać w komisji obrony

Posła KO pytano też kto zastąpi m.in. szefa MSWiA na stanowisku w rządzie, w związku ze startem Kierwińskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kierwiński otwiera listę wyborczą KO w Warszawie. Donald Tusk zapowiedział, że do rekonstrukcji rządu dojdzie 10 maja.



- To decyzje premiera, premier decyduje z kim chce współpracować, kogo dobiera do drużyny rządowej, a kogo dobiera do drużyny polskiej delegacji w PE — odparł Szczerba.



- Te wybory są o bezpieczeństwie, również o tym, że zostanie w KE powołany komisarz ds. obrony, tożsama komisja zostanie powołana w PE, to jest komisja w której będę chciał pracować - dodał poseł KO, który również znajduje się na liście wyborczej KO w wyborach do PE (jest trzeci w okręgu warszawskim).