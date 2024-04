Śmiszek: Hyc z rządu do PE? W Brukseli też się ciężko pracuje

- Jeśli Zarząd Krajowy Nowej Lewicy uzna, że mogę być koniem pociągowym w okręgu dolnośląsko-opolskim, to się zgodzę - oświadczył wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, odnosząc się w Polsat News do swego ewentualnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.