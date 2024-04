- Byłoby to bardzo propaństwowe działanie, ponieważ gdyby dostał się do PE wówczas złożyłby mandat posła i ta kwestia... choć ona jest prawnie jasna, on jest posłem — odparł nawiązując do wygaszenia mandatu Kamińskiego przez marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, czego nie uznaje sam Kamiński oraz politycy PiS, a prezydent kieruje wszystkie ustawy przyjęte przez Sejm bez Kamińskiego i Macieja Wąsika, innego polityka PiS, którego mandat wygaszono, do Trybunału Konstytucyjnego. Mandaty Kamińskiego i Wąsika Hołownia wygasił w związku ze skazaniem ich na więzienie prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie tzw. afery gruntowej.



- Byłoby to rozwiązanie problemu wykreowanego przez jedną stronę - stwierdził w kontekście startu Kamińskiego do PE Horała.



A jak Horała ocenia informacje, że na liście w wyborach do PE ma znaleźć się Jacek Kurski?



- Osobiście miałbym tutaj dużą wątpliwość. Jacek Kurski dawno temu wyszedł z roli czynnego polityka, pytanie czy tak można wychodzić i wrócić - zastanawiał się.

Na pytanie kiedy Kurski wyszedł z roli polityka Horała odparł, że wtedy, „gdy został prezesem TVP”. Na uwagę, że będąc prezesem TVP nadal miał „PiS w sercu” Horała odparł, że Kurski "to jest osoba która dwa razy wychodziła z PiS, startowała przeciw PiS".



A co ze startem w wyborach do PE z list PiS Daniela Obajtka? Zdaniem Horały sytuacja jest podobna, ponieważ były prezes Orlenu jest — jak przekonywał - osobą ze świata biznesu a nie polityki.