Pięć lat temu byłem ostrożny z porównywaniami takimi jak to, że Polska i Europa zaczyna przypominać zmierzch Republiki Weimarskiej. Madeleine Albright w swojej książce cytuje Primo Leviego, ocalałego z Holokaustu włoskiego myśliciela, który mówi, że „każde pokolenia ma swój faszyzm”, to myślę – również jako socjolog – że wszyscy musimy przejść jakiś ciemny moment. Wtedy przydają się jakieś punkty orientacyjne, jacyś przewodnicy, ludzie, którym można ufać. Ja byłem znany w swoim środowisku jako „noszący teczkę” za Wujcem – a on miał zawsze dużo teczek i toreb – i w dodatku nie chodził, ale właściwie cały czas biegał. Takie noszenie teczki można uznać za mało ambitne i może upokarzające, ale ja akurat jestem niezwykle wdzięczny losowi, że mogłem nosić teczkę właśnie za Henrykiem i uczyć się od niego. Cieszę się, też w sumie moje ambicje nie wykraczały poza to, żeby być mu pomocnym. Był moim mistrzem, szefem i przyjacielem. On mnie nigdy nie pouczał, nie dawał cennych rad, to było raczej z mojej strony twórcze „naśladownictwo”. Przełom lat 80. i 90. to były złote godziny polskich przemian. Często trudne, ale też heroiczne. W polityce znacznie bardziej liczyła się osobista integralność, uczciwość, pracowitość – ogólnie rzecz biorąc cnota. Wtedy politykę tworzyli ludzie, którzy – każdy na swój sposób – byli uznawani za autorytety. Dla mnie Henryk był esencją tego, co to znaczy angażować się w sprawy publiczne – i pokazał, że istnieje cały ogromny obszar zaangażowania, które wykracza nawet poza politykę partyjną. To założenie wyznaczyło dla mnie i dla wielu ludzi z organizacji społecznych kierunek działania i umeblowało nasz świat. Henryk było możliwie najdalszy od realpolitik. Właściwe do polityki partyjnej słabo się nadawał. Był organicznie niezdolny do kłamstwa i w sposób wrodzony odporny na cynizm. Był jednocześnie bardzo praktyczny i idealistyczny zarazem. Był bardzo ludzki i pryncypialny zarazem. Wiedział, że moralizowanie i ocenianie innych nie czyni nas moralnymi ani dobrymi. Ja ciągle mam nadzieję, że jest ciągle szansa na politykę, która tego rodzaju ludzi nie „wypluwa”, ale stawia w centrum.

I myślę, że może być taki powrót do polityki na swój sposób idealistycznej. A jako ojciec trójki dzieci mogę powiedzieć, że oni właśnie bardziej szukają pokolenia dziadków, mniej chcą być rekrutowani do wojen rodziców, a bardziej chcą słuchać tych, którzy są już politycznymi altruistami. W Polsce nie brakuje osób, po których świadectwo warto sięgnąć, a które w polskiej historii ostatnich lat odgrywały bardzo istotną rolę. Oprócz Henryka to z pewnością osoby takie jak Jacek Kuroń, Janek Lityński, Tadeusz Mazowiecki, ale też np. ks. Jan Zieja. Lista jest dłuższa. Warto zatrzymać się i poświęcić im trochę uwagi.

Pytanie, jak to realizować w sytuacji, w której po 15 X 2023 doszło do zmiany władzy, ale jednak konflikt się nie skończył, a wręcz momentami się zaostrza. Również ten międzypokoleniowy.

To, co próbuję powiedzieć, to teza, że młode pokolenie nadal szuka autorytetów. Nie mam dobrej ścieżki, by to połączyć, ale wydaje się, a może mam nadzieję, że w młodym pokoleniu jest jakaś tęsknota za nawigacją. To widzimy na wiele sposobów. Jestem też przekonany, że część szerokiego pakietu problemów młodych ludzi jest związana z uwięzieniem w myśleniu o sobie samym jako o wielkim projekcie, któremu sami nie potrafią sprostać. To jest o równowadze między zakorzenieniem i potrzebą emancypacji. To powrót do fundamentalnego pytania o „esencję i egzystencję”. To temat na inną rozmowę – nie wiem, czy ze mną.

Co jeszcze może nam Henryk Wujec dziś przekazać? Też w tych kontekstach, o których przed chwilą rozmawialiśmy?