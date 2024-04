Ban dla TikToka razem z pomocą Ukrainie i Izraelowi. Kongres USA uchwala przepisy

Przeciwnicy twierdzą, że zakaz byłby niezgodny z konstytucją. Odkąd Izba przyjęła tę ustawę w zeszłym miesiącu, nastąpił ostry sprzeciw ze strony firmy, twórców treści, którzy zarabiają na aplikacji, a także niektórych użytkowników platformy w USA, z których wielu to młodzi ludzie. W niektórych przypadkach członkowie Kongresu otrzymywali telefony pełne wulgaryzmów od użytkowników, których aplikacja poinstruowała, aby zadzwonili do swoich przedstawicieli.

Do chwili obecnej rząd USA nie przedstawił dowodów na to, że TikTok udostępniał chińskiemu rządowi dane użytkowników z USA ani że chińscy programiści majstrowali przy popularnym algorytmie firmy, który wpływa na to, co widzą Amerykanie.

5 milionów dolarów na reklamy sprzeciwiające się przepisom

Według AdImpact, firmy śledzącej reklamy, od połowy marca firma wydała 5 milionów dolarów na reklamy telewizyjne sprzeciwiające się przepisom. W reklamach pojawiło się wielu twórców treści, w tym zakonnica, wychwalających pozytywny wpływ platformy na ich życie i argumentujących, że zakaz zdepcze pierwszą poprawkę do konstytucji.

Przyjęcie ustawy byłoby najważniejszym krokiem Kongresu od dziesięcioleci w celu uregulowania branży technologicznej. Kongres przez lata nie podjął działań nad ustawami, które m.in. chroniłyby prywatność użytkowników, chroniły dzieci przed zagrożeniami w Internecie, zwiększałyby odpowiedzialność firm za ich treści i luzowały bariery wokół sztucznej inteligencji.

Chociaż większość ustawodawców popiera ustawę TikTok, niektórzy twierdzą, że ustanowiłaby ona niebezpieczny precedens.