W głosowaniu nie brali udziału m.in. Roman Giertych i Jarosław Ubraniak z KO oraz czterech posłów Konfederacji.

Sejm skierował też do dalszych prac zbliżony do projektu Lewicy projekt KO również legalizujący aborcję do 12. tygodnia ciąży. Przeciw odrzuceniu było 222 posłów, za 206, 16 się wstrzymało. Za odrzuceniem było m.in. 8 posłów PSL



Lewica i KO chcą legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży

Projekty ustaw ws. wprowadzenia w Polsce legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży złożyły w Sejmie kluby KO i Nowej Lewicy. Była to obietnica polityków tych partii z kampanii wyborczej.



Obecnie aborcja jest legalna w Polsce tylko przy spełnieniu dwóch przesłanek: gdy ciąża jest efektem czynu przestępczego lub gdy zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Po wyroku TK z 2020 z przesłanek, które dopuszczają dokonanie aborcji, usunięto tę mówiącą o wadach płodu.