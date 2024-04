- Poznaliśmy te instytucje dość dobrze. Wiemy, jak działają, jakie są ich silne i słabe strony, a przede wszystkim doskonale znamy intencje osób, które do tej pory w tych instytucjach pełniły funkcje kierownicze — mówił na konferencji prasowej minister kultury.

Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o odwołaniu Magdaleny Gawin z funkcji dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dyrektorów instytucji

Minister kultury zapowiedział jednocześnie, że p.o. dyrektora będzie Wojciech Kozłowski, dotychczasowy wicedyrektor tej instytucji.

- Co do powodów odwołania mogę tylko powiedzieć, że to były poważne naruszenia proceduralne, czyli niezłożenie w ustawowym terminie sprawozdań wymaganych prawem i ustawą. To jest także kwestia braku nadzoru nad takimi jednostkami jak filie w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych — wyjaśnił Sienkiewicz.