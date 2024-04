Wybory samorządowe: Są wyniki wyborów do sejmiku w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim

Wybory samorządowe 7 kwietnia to był wielki sukces Donalda Tuska - ocenił wiceszef PO Tomasz Siemoniak, przekonując w Radiu Zet, że choć według sondażu PiS miał lepszy wynik niż KO w wyborach do sejmików, to łącznie partie tworzące rząd otrzymały więcej głosów niż formacja Jarosława Kaczyńskiego.