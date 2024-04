Daria Gosek-Popiołek, posłanka Partii Razem, pytana była między innymi o wyniki badania exit poll w Krakowie. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej zwyciężył tam w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa i za dwa tygodnie zmierzy się z kandydatem, który otrzymał o 11 proc. mniej. W żadnym przedwyborczym sondażu Miszalski nie zajął pierwszego miejsca – faworytem był Łukasz Gibała, były poseł Platformy Obywatelskiej, a następnie Ruchu Palikota.

- Myślę, że dla wielu osób było to zaskoczenie. Okazało się, że logika, w której Donald Tusk przyjeżdża do Krakowa i podaje rękę kandydatowi, działa. Wciąż czekamy na wyniki do Rady Miasta, bo to też dużo zmienia, jeżeli chodzi o wyniki drugiej tury, ale też jeśli chodzi o dynamikę rządzenia. Ta przewaga Aleksandra Miszalskiego była duża, ale jeśli weźmiemy pod uwagę te ataki – chociażby ze strony deweloperów – które były skierowane w stronę Łukasza Gibały, to być może powinniśmy być trochę mniej zaskoczeni, a bardziej zauważyć jak mocno lobby deweloperskie próbuje wpłynąć na wynik wyborów w Krakowie - powiedziała Daria Gosek-Popiołek, posłanka Partii Razem.

Wybory samorządowe w Krakowie. Daria Gosek-Popiołek: W II turze trzeba się mocno skupić na kwestiach programowych

- Myślę, że przede wszystkim Łukasz Gibała – tak, jak każdy inny kandydat, który wszedł do II tury w każdym innym mieście – powinien skoncentrować się bardzo mocno na kwestiach programowych. W Krakowie ostatnie miesiące to była bardzo mocno bezpardonowa walka – nie zawsze na programy wyborcze. Teraz zasłużyliśmy na rzetelną debatę - powiedziała posłanka Partii Razem. - W Krakowie jest bardzo dużo osób, które nie poszły na wybory albo oddały głosy nieważne. To do nich powinna teraz być skierowana teraz kampania — dodała.

Daria Gosek-Popiołek o sondażowym wyniku Lewicy: Powinniśmy przemyśleć strategię

Daria Gosek-Popiołek była pytana także o wynik z badania exit poll dla Lewicy, która w wyborach samorządowych uzyskała 6,8 proc.