Koniec z mrożeniem cen prądu? Ryszard Petru: Nie możemy w nieskończoność dopłacać

Podczas rozmowy w RMF FM Ryszard Petru, poseł Polski 2050, odniósł się między innymi do odmrożenia od lipca cen prądu. - Nie możemy w nieskończoność dopłacać do prądu. Te ceny zostały sztucznie zaniżone. Mamy znacznie niższe ceny na rynkach światowych i ceny muszą odzwierciedlać prawdziwe koszty — stwierdził Petru. - Jeżeli mamy obniżkę cen prądu, to ludzie płacą za to w postaci wyższych podatków, wyższych składek zdrowotnych — dodał. - Mam świadomość, że to jest proinflacyjne, ale dzisiaj inflacja istotnie spadła poniżej 2 proc. - zaznaczył.

Ryszard Petru: Protesty rolników? Nie możemy się totalnie zablokować na import i eksport z Ukrainy

Ryszard Petru mówił także między innymi o protestach rolników. - O ile pierwsze protesty były spowodowane kwestią Zielonego Ładu, który miał zbyt wyśrubowane kryteria i terminy realizacji, o tyle teraz, kiedy mamy jednoznaczne deklaracje, że on będzie przesunięty w czasie i uwzględniona będzie część postulatów rolników, to uważam, że te dalsze protesty mają tę wadę, że Polacy mogą już nie rozumieć, o co chodzi — stwierdził polityk. - Powiedziałbym rolnikom: słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy zmienili Zielony Ład, to ustalmy kryteria i będziemy o tym rozmawiać w Brukseli, natomiast kolejne protesty nie wiem, czy będą takie skuteczne - dodał. Jak zaznaczył Petru, „nie możemy totalnie zablokować się na import i eksport z Ukrainy”. - Musimy robić to sensownie. Problemem światowym jest dziś, że to Rosja dumpinguje ceny jeżeli chodzi o zboże — powiedział.

Petru: Składka zdrowotna nie powinna dobijać przedsiębiorców

Petru podczas rozmowy mówił także o składce zdrowotnej. Poseł Polski 2050 wyjaśnił, że nie powinna ona dobijać przedsiębiorców. - Składka zdrowotna została wprowadzona przez Polski Ład. Jest po to, abyśmy się ubezpieczyli na wypadek choroby. Nie jest sposobem na to, żeby dobijać przedsiębiorców i osoby aktywne zawodowo. My jako Polska 2050 złożyliśmy propozycję obniżenie składki zdrowotnej, ale tak samo dla pracujących, jak i przedsiębiorców – na ryczałt — powiedział. - Proponujemy trzy składki zdrowotne, zaokrąglę: 300 zł miesięcznie, 500 zł i 700 zł – w zależności od tego, ile zarabiamy. Pracownik i przedsiębiorca płaciliby to samo — dodał Petru. - Jeżeli chcemy, żeby w Polsce były dochody do budżetu, żeby ludzie się bogacili, i żeby zarówno mali, średni, jak i duzi byli bogatsi, to musimy obniżyć składkę zdrowotną i uruchomić energię Polaków — podkreślił.