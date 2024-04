Broniarza spytano czy jest zadowolony ze zmian w polskiej szkole po wyborach z 15 października.



Sławomir Broniarz o nauczycielach: Odetchnęliśmy po rządach PiS

- To jest bardzo obszerne pytanie, odpowiedź na to pytanie nie da się sprowadzić do jednego zdania. Wybory przyniosły nową jakość w zakresie debaty publicznej, dla nas to miało duże znaczenie — stwierdził prezes ZNP.



- Odetchnęliśmy po tych ośmiu latach rządu PiS — mówił też.



- W poprzednich latach byliśmy albo zaskakiwani szeregiem decyzji, albo nikt z nami nie rozmawiał. Te osiem lat nie rozwiązało żadnych problemów nauczycielskich, a co najwyżej potęgowało kłopoty — podsumował.