Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga liczy na 15 proc. poparcia w Warszawie

A na jaki wynik liczy w Warszawie Trzecia Droga?



- Pracujemy od rana do nocy. Ja uważam, że dobrze byłoby doskoczyć do 15 proc., bo to by oznaczało, że Trzecia Droga ma przynajmniej 10-osobowy klub w Radzie Warszawy i ma swoich przedstawicieli w radach dzielnic — odparł.



A czy słuszną decyzją było to, że Trzecia Droga nie wystawiła swojego kandydata w wyborach na prezydenta stolicy?



- Te wybory już się rozstrzygnęły. Rafał Trzaskowski jest jednym z najpopularniejszych polityków w Polsce, oceniany jest bardo dobrze. Możemy się oszukiwać, że ktoś może z Rafałem Trzaskowskim to wygrać, ale to jest bez sensu. Rafał Trzaskowski te wybory wygra — wyjaśnił. Jak dodał rezygnacja z rywalizacji o prezydenturę Warszawy pozwala Trzeciej Drodze skupić się na walce o dobry wynik w wyborach do rady miasta i rad dzielnic.



Strzeżka zapytano też o przeszukaniach prowadzonych przez ABW w domach Zbigniewa Ziobry i innych polityków Suwerennej Polski w ramach śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.



- Pokazaliśmy, że dotrzymujemy obietnic. Obiecaliśmy rozliczenia, obiecaliśmy, że rozliczymy każdą aferę i tak robimy. Afera, w której kilkaset milionów złotych zostaje przeznaczone na stowarzyszenia i fundacyjki kolegów Zbigniewa Ziobry musi być rozliczona co do grosza - odparł.