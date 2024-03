Ostre słowa prezydenta Andrzeja Dudy ws. działań ABW. "Bezprawie zostanie ukarane"

We wtorek rano funkcjonariusze ABW, w związku ze śledztwem, które toczy się w sprawie wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, w różnych miejscach w kraju przeprowadzili przeszukania. Weszli oni między innymi do domu Zbigniewa Ziobry oraz do domów byłych wiceministrów sprawiedliwości z Suwerennej Polski.

Podczas spotkania z mediami po wizycie w Ośrodku Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie, do akcji służb odniósł się prezydent Andrzej Duda.

Przeszukanie domu Ziobry i byłych wiceministrów sprawiedliwości z Suwerennej Polski. Prezydent Andrzej Duda: Jeżeli nie ma podstaw, odpowiedzialność karna jest nieuchronna

Jak powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do działań ABW, „ci, którzy dopuszczają się bezprawia muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami”. - Zdrowy rozsądek podpowiada mi, że jeśli ktoś ze służb czy prokuratury pozwala sobie na takie działania wobec posłów – ludzi, którzy przez lata sprawowali bardzo ważne funkcje publiczne – to zakładam, że ma ku temu podstawy i społeczeństwo będzie je mogło zobaczyć - stwierdził.

Prezydent Duda zaznaczył także, że jeżeli służby nie mają podstaw do obecnych działań, "to odpowiedzialność karna jest nieuchronna". - Myślę, że bezprawie prędzej czy później zostanie ukarane - dodał.