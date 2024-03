Czytaj więcej Polityka Donald Trump zapowiada, że USA nie wyjdą z NATO. Koi nerwy Europy? NATO musi traktować USA sprawiedliwie, bo bez Stanów Zjednoczonych Sojusz dosłownie w ogóle nie istnieje - powiedział kandydat republikanów na prezydenta, Donald Trump, w wywiadzie dla brytyjskiego kanału telewizyjnego GB News.

Donald Trump jest jednak zupełnie nieprzewidywalny. Dlatego jego deklaracje są przyjmowane w Europie ostrożnie

Deklaracja Trumpa mimo wszystko nie zostanie w Europie uznana za koniec wątpliwości w sprawie intencji miliardera na wypadek, gdyby wrócił do Białego Domu. Źródła w polskim rządzie wskazują, że jeśli Trump jest w czymś stały, to w swojej nieprzewidywalności. I to bardziej wobec sojuszników niż przeciwników.

Według najnowszych danych NATO już 18 spośród 32 sojuszników w zeszłym roku przeznaczyło na obronę 2 proc. PKB lub więcej. W tym roku mają do nich dołączyć Niemcy, choć jeszcze w 2023 nasz zachodni sąsiad na siły zbrojne o 14 miliardów dolarów mniej, niż wynikałoby to z zobowiązań podjętych jeszcze na szczycie w Walii w 2014 roku. To jednak mimo wszystko dwa razy mniejsza luka, niż ta sprzed 10 lat.

Większy problem mają Hiszpania i Włochy. Każdy z tych krajów przeznaczył w minionym roku o 11 miliardów dolarów mniej, niż wynikałoby z jego zobowiązań. To właściwie tyle samo, co przed dekadą.