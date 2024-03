Donald Trump zapowiada, że USA nie wyjdą z NATO. Koi nerwy Europy?

Trump udzielał wywiadu swojemu przyjacielowi i sojusznikowi, Nigelowi Farage'owi, byłemu liderowi Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa oraz Brexit Party. Wywiad zostanie wyemitowany we wtorek wieczorem — pisze Politico.

Rozmawiając z Farage'em w jego programie w GB News Trump potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale ostrzegł państwa Europy, aby nie „wykorzystywały” amerykańskiego wsparcia.



„USA na 100 procent zostaną w NATO, ale...”. Trump stawia warunek

Trump powiedział, że Stany Zjednoczone „w 100 procentach” pozostaną w NATO pod jego przywództwem, dopóki kraje europejskie „będą grać fair”.

Trump od lat bardzo krytycznie odnosi się do NATO, a obawy sojuszników wzmogły się po tym, jak były prezydent – który 5 listopada ponownie będzie rywalizował z Joe Bidenem o prezydenturę – powiedział w zeszłym miesiącu, że „zachęci” Rosję, aby „zrobiła wszystko, do cholery, co chce” tym krajom NATO, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych wobec sojuszu.

Postawił więc pod znakiem zapytania obowiązywanie pkt. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, gwarantującego państwom członkowskim pomoc pozostałych krajów w przypadku ataku zbrojnego.