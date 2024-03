W sierpniu 2022 r., gdy ubiegała się pani o urząd premiera, zapewniła, że jest gotowa „nacisnąć guzik atomowy”, nawet jeśli prowadziłoby to do „globalnej anihilacji”. Putin później komentował, że „dziewczyna straciła rozum”.

Rosja jest potęgą jądrową. Jeśli jednak ulegniemy strachowi przed użyciem przez nią broni atomowej, to pozwolimy, aby zrobiła, co tylko chce. Dlatego gdy zapytano mnie, czy byłabym gotowa użyć broni jądrowej, odpowiedziałem, że rzecz jasna każda potęga atomowa jest na to gotowa. To coś oczywistego. Inaczej po co Wielka Brytania miałaby mieć broń jądrową?

Rosja jest potęgą jądrową. Jeśli jednak ulegniemy strachowi przed użyciem przez nią broni atomowej, to pozwolimy, aby zrobiła, co tylko chce

Emmanuel Macron najwyraźniej przestał obawiać się eskalacji wojny w Ukrainie. Powiedział, że nie wyklucza wysłania do Ukrainy wojsk natowskich. Kiedyś miała pani wątpliwości, czy Francja to sojusznik, czy wróg Wielkiej Brytanii. Już pani wie?

To było żartobliwe stwierdzenie. Francja jest naszym sojusznikiem. To jasne.

Wojna w Ukrainie weszła w trzeci rok. Kto ją wygrywa?

To będzie konflikt, który potrwa jeszcze bardzo długo. 16 kwietnia ukaże się moja książka „Dziesięć lat na uratowanie Zachodu”. Tłumaczę w niej, że starcia w Ukrainie są częścią szerszej konfrontacji między światem wolnym a autorytaryzmem. Ta walka musi zacząć się od tego, że będziemy przekonani do naszych własnych wartości: wolności, demokracji, wolnego rynku. Tymczasem w Wielkiej Brytanii bardzo wiele osób uważa, że wzrost gospodarczy nie jest istotny. Opowiada się za otwartymi granicami. Twierdzi, że Wielka Brytania powinna wstydzić się swojej przeszłości. Na ulice naszych miast ludzie wychodzą, aby bronić Hamasu, organizacji terrorystycznej. Daliśmy się wepchnąć w jarzmo nowego kolektywizmu, który w imię ekstremizmu ekologicznego oddaje w ręce organizacji międzynarodowych decyzje w sprawie naszego codziennego życia. Rosja, Chiny, Iran to wykorzystują, aby nas osłabić. Ronald Reagan mówił, że każda demokracja jest o jedną generację od stania się dyktaturą. Jeśli przegramy, Chińczycy podporządkują nas sobie, wykorzystując do tego najnowsze technologie, jak sztuczna inteligencja.

Daliśmy się wepchnąć w jarzmo nowego kolektywizmu, który w imię ekstremizmu ekologicznego oddaje w ręce organizacji międzynarodowych decyzje w sprawie naszego codziennego życia.

Jesienią 2002 r., po zaledwie 49 dniach, została pani odsunięta z urzędu premiera po tym, jak propozycja ograniczenia wydatków państwa o blisko 50 mld funtów rocznie bez pokrycia w przychodach podatkowych wywołała panikę na rynkach finansowych. Za tamtą dymisję wini pani jednak „deep state”: media, przedsiębiorców, nawet MFW i samego Bidena. Jaki mieliby w tym interes?

To jest wyraz gospodarczej ortodoksji, która jest żywa nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Ameryce. Jej częścią są najwyższe od 70 lat podatki, jakie dziś mamy w Zjednoczonym Królestwie. Ale także ogromne wydatki państwa, które duszą inicjatywę prywatną. To powoduje, że nasza gospodarka drepcze w miejscu, a średnie dochody ludzi w Zjednoczonym Królestwie są już o 25 tys. funtów rocznie niższe niż w USA.