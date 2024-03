Blokada nie potrwa do wyborów w listopadzie? Aby ją znieść, Trump musiałby uznać, że to Biden miał rację. Mało prawdopodobne.

Pytanie, jak Ameryka zareagowałaby na załamanie frontu ukraińskiego? Czy może sobie na coś takiego pozwolić? W takim przypadku Biden na pewno uwolni wszystkie środki z rezerw prezydenckich dla Ukrainy, oceniane na 5 mld dol. Ale to za mało. Wtedy w Kongresie może więc dojść do odejścia powiązanego z Trumpem spikera Mike’a Johnsona, który nie chce poddać pod głosowanie ustawy zawierającej 60 mld dol. wsparcia dla Ukrainy. Ale to wymagałoby poparcia takiej inicjatywy przez większość Izby Reprezentantów, a więc przyłączenia do niej części republikanów. De facto oznaczałoby to rozpad partii, którą dziś całkowicie kontroluje Donald Trump.

Sygnałem, jak bardzo Ameryka chce dać Polsce środki odstraszania Rosji, jest też ogłoszenie w trakcie wizyty Dudy i Tuska decyzji o przekazaniu naszemu krajowi rakiet dalekiego zasięgu.

Donald Tusk ogłosił jeszcze w Waszyngtonie, że w trybie pilnym zostaje zwołany w Berlinie szczyt Trójkąta Weimarskiego. To był sygnał, że na Amerykę już nie można liczyć?

Analiza w Warszawie jest taka: w tym momencie na zaangażowanie Ameryki w bezpieczeństwo Europy, szczególnie na pomoc Ukrainie, nie można już liczyć w takim stopniu jak wcześniej. I to nie tylko w przypadku zwycięstwa w listopadzie Trumpa, ale już teraz. To zaniepokojenie widać w szczególności po niezwykle twardych słowach, z jakimi odniósł się do Johnsona premier Tusk. Obarczył go odpowiedzialnością za życie tysięcy Ukraińców.

Szczyt Weimaru niepokoi Amerykanów?

Absolutnie nie! Uważają, że w tym kluczowym momencie Europa musi wziąć odpowiedzialność za przyszłość Ukrainy. Trójkąt Weimarski nie ma w tej chwili takich zasobów wojskowych, własnego parasola atomowego, aby w Waszyngtonie uznano, że może się stać strategicznym konkurentem dla Stanów.

Wobec nadchodzącego zagrożenia ze strony Rosji Amerykanie są gotowi rozmieścić broń jądrową w Polsce?

To jest bardzo ściśle trzymana tajemnica, o takich rzeczach nie mówi się na plenarnych spotkaniach, takich jak to wtorkowe w Białym Domu. Wiadomo, że Polska liczy, iż zostanie włączona do natowskiego programu Nuclear Sharing, w szczególności po tym, jak na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim Rosjanie rozmieścili broń jądrową. Rząd koalicji demokratycznej jest uważany w Waszyngtonie za bardziej przewidywalny od poprzedników i to sprzyja pozytywnej reakcji Ameryki na polski postulat. Wkrótce Polska będzie otrzymywać pierwsze myśliwce piątej generacji F-35. Pierwszym logicznym krokiem w tym procesie byłaby ich certyfikacja do przenoszenia broni jądrowej. Sygnałem, jak bardzo Ameryka chce dać Polsce środki odstraszania Rosji, jest jednak też ogłoszenie w trakcie wizyty Dudy i Tuska decyzji o przekazaniu naszemu krajowi rakiet dalekiego zasięgu (tysiąc kilometrów). Mowa o 821 pociskach zdolnych dosięgnąć jeśli nie Moskwę, to Petersburg. Polska miała ich do tej pory kilkanaście. Teraz zyskuje prawdziwe kły, których Rosjanie muszą się obawiać.

No i kredyt 2 mld dol. na zakup 96 helikopterów Apache.

Tu sprawa jest bardziej złożona. Polska rozważała zakup nieco mniejszej ilości tych śmigłowców. Amerykańska inicjatywa najwyraźniej zaskoczyła Donalda Tuska.