USA: To już pewne. To będą pierwsze takie wybory prezydenckie od niemal 70 lat

Tym samym w wyborach prezydenckich w 2024 roku w USA dojdzie do powtórki starcia z poprzednich wyborów prezydenckich, gdy również mierzyli się ze sobą Biden i Trump. To pierwsza taka sytuacja od niemal 70 lat.



Joe Biden po zapewnieniu sobie nominacji w wyborach prezydenckich: Kampania Donalda Trumpa zagraża samej idei Ameryki

Biden potrzebował głosów 1 968 delegatów na konwencję Partii Demokratycznej, by zapewnić sobie nominację - i we wtorek przekroczył tę liczbę po prawyborach w stanie Georgia, Missisipi, Waszyngton oraz na Marianach Północnych, terytorium USA w Oceanii. We wtorek głosy w prawyborach oddawali też wyborcy Partii Demokratycznej mieszkający poza USA.

Kilka godzin po Bidenie nominację prezydencką - do czego potrzebował głosów 1 215 delegatów — zapewnił sobie Donald Trump. Partia Republikańska organizowała prawybory w czterech stanach, w tym w Georgii, stanie, w którym Trump miał próbować zmienić wyniki wyborów prezydenckich w 2020 roku (przeciwko Trumpowi toczy się postępowanie karne w tej sprawie). Republikanie głosowali też we wtorek w prawyborach na Hawajach, w Missisipi oraz w stanie Waszyngton.