Politycznie udaje mu się na piątkę. Nie ma wątpliwości, że Donald Trump jest dominującą postacią w Partii Republikańskiej. Niewiele wysiłku włożył w kampanię wyborczą i udało mu się pokonać sporą grupę rywali, w tym wiceprezydenta Mike’a Pence’a, gubernatora Rona DeSantisa, w którym republikanie pokładali nadzieję, jak również byłą ambasador USA do ONZ i eksgubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, która wytrwała w kampanii do niedawnego Superwtorku. – Im bardziej jego przeciwnicy się starają, tym bardziej rosną jego szanse w tych wyborach – powiedział w wywiadzie dla „Wall Street Journal” David Urban, wieloletni doradca Trumpa.

Na sucho uchodzi mu na razie w kontekście problemów prawnych. Decyzja Sądu Najwyższego, który zapowiedział, że w przyszłym miesiącu rozpatrzy wniosek, czy Trumpowi przysługują immunitety prezydenckie, pozwala na opóźnienie czterech rozpraw federalnych dotyczących ponad 90 zarzutów kryminalnych, m.in. o planowanie bezprawnego przejęcia władzy w 2020 roku. A o to dokładnie mu chodziło.

Kłopoty Donalda Trumpa. Nie ma rezerw gotówki

– Trump uwielbia być w centrum uwagi i kreować się na ofiarę. Jeżeli jego rozprawy rozpoczną się na miesiąc czy dwa przed wyborami, to wzmocni to jego argumenty o byciu prześladowanym – mówi w „WSJ” demokratyczny kongresman Jamie Raskin. Ważą się też losy pozwu w Georgii, gdzie prawnicy Trumpa próbują zdyskwalifikować prokurator okręgową Fani Willis z prowadzenia sprawy, a co za tym idzie – opóźnić ten proces.

Na tym jednak kończą się dobre wieści dla byłego prezydenta. Piętrzą się na jego biurku rachunki od prawników, którzy zajmują się jego obroną nie tylko w czterech rozprawach federalnych, ale i tych, które toczyły się w sądach nowojorskich i dotyczyły oskarżeń o molestowanie seksualne i zniesławienie ze strony E. Jean Carroll oraz oszustw podatkowo-finansowych.