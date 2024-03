Będzie rewolucja w wyborach? PKW proponuje znieść ciszę wyborczą

Ta ostatnia od lat jest nagminnie łamana, szczególnie w mediach społecznościowych. Tam w dniu głosowania funkcjonuje tzw. bazarek. Chodzi o to, że internauci podają mniej lub bardziej wiarygodne wyniki głosowania, maskując nazwy komitetów nazwami różnych produktów żywnościowych. Teoretycznie za publikację sondaży w ciszy wyborczej grozi do miliona złotych kary, a za agitację można dostać do 5 tys. zł. Tą ostatnią może być nawet danie „lajka” na Facebooku. Jednak w praktyce trudno znaleźć jakikolwiek wyrok w takich sprawach.

Dlatego – jak pisze PKW w najnowszych rekomendacjach – „postęp technologiczny, rozwój nowych mediów, w tym portali społecznościowych powoduje, że obecnie cisza wyborcza staje się fikcją”. Zdaniem PKW „cisza wyborcza powinna obowiązywać jedynie w dniu głosowania w lokalu wyborczym, tj. wyłącznie wewnątrz budynku, w którym znajduje się ten lokal oraz w odległości np. 100 metrów od tego budynku”.

I nie jest to pierwszy głos za zniesieniem ciszy. Podobna propozycja znalazła się w rekomendacjach PKW z 2016 roku. Zaś trzy lata wcześniej, po referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, likwidację ciszy wyborczej zaproponowało SLD, a ówczesny premier Donald Tusk opowiedział się za skróceniem jej tak, by obejmowała jedynie dzień głosowania. Obecnie trwa też dzień przed elekcją.

Mimo deklaracji Tuska sprzed lat poseł Witczak mówi, że zmiany dotyczące ciszy wyborczej nie są dziś tematem pierwszoplanowym. – W sprawie jej zniesienia są argumenty za i przeciw. Przypomina to trochę dyskusję szkoły falenickiej i otwockiej. Dlatego uważam, że powinniśmy skupić się na tym, co nie budzi wątpliwości: ułatwieniach w głosowaniu i działaniach profrekwencyjnych – podkreśla.

Okręgi wyborcze do korekty. PKW proponuje zmiany

Niewielkie mają być też szanse na realizację kolejnego istotnego postulatu z najnowszych rekomendacji PKW. Uważa ona, że należy skorygować liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach. Chodzi o to, że zgodnie z Konstytucją RP wybory powinny być równe, lecz nie są, bo głos wyborców w niektórych okręgach waży więcej niż w innych. To skutek zmian demograficznych i nieaktualizowanego od lat załącznika do kodeksu wyborczego.