Warszawa chce ponownie mieć plac Piłsudskiego

Władze stolicy skierowały do wojewody pismo o wygaszenie trwałego zarządu nad pl. Piłsudskiego sprawowanego przez resort obrony i powierzenie go Warszawie.

Zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek wyjaśnił „Rz”, że organem właściwym do wydania decyzji, czyli potwierdzenia nabycia nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.

Jak władze PiS odbierały Warszawie plac Marszałka Piłsudskiego

Przypomniał, że w marcu 2019 r. ówczesny wojewoda odmówił potwierdzenia nabycia przez m.st. Warszawę placu. Organem odwoławczym od takich decyzji jest MSWiA, które w listopadzie 2020 r. utrzymało decyzję wojewody. Miasto złożyło skargę do sądu administracyjnego, a ten uchylił decyzje wydane przez administrację rządową i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. - Orzeczenie sądu zapadło w kwietniu 2021 r. i od tego czasu wojewoda nie rozpoznał sprawy ponownie. Miasto zgłosiło szereg uwag do prowadzonego postępowania administracyjnego i stało na stanowisku, że zgromadzony materiał nie jest wystarczający do rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy. Decyzja w tej sprawie finalnie nie zapadła. Mamy nadzieję, że podejmie ją nowy Wojewoda Mazowiecki – Mariusz Frankowski – tłumaczy nam wiceprezydent.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy w temacie zagospodarowania pl. Piłsudskiego. Najistotniejsze jest, by służył on warszawiankom i warszawiakom, by mogli oni z tego miejsca korzystać, a także by ingerencja w Ogród Saski była jak najmniejsza – dodał Tomasz Bratek.