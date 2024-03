„Taśmy Adama Gomoły”. Poseł zawiesza członkostwo w Polsce 2050

— Wczoraj wieczorem zapoznaliśmy się z fragmentem przynajmniej tekstu „Nowej Trybuny Opolskiej”. To są bardzo poważne zarzuty stawiane naszemu posłowi, który jest najmłodszym posłem w polskim parlamencie, Adam Gomoła z Opolszczyzny. Niezwłocznie zajęliśmy się wyjaśnianiem sprawy — przekazał w rozmowie z TVP Info Michał Kobosko, I wiceprzewodniczący partii Polska 2050.

— Jeszcze dzisiaj w nocy rozmawialiśmy z panem posłem i na razie pierwsze decyzje są takie, że pan poseł zawiesza swoją działalność w klubie parlamentarnym Polski 2050 Trzeciej Drogi i swoje członkostwo w partii, i my tę sprawę dogłębnie wyjaśnimy, sprawdzimy na czym opierają się zarzuty, jak są poważne — zapowiedział Kobosko. — Nic nam o tym nie wiadomo, żeby dochodziło do korupcji politycznej — podkreślił jednak.



„Taśmy posła Adama Gomoły”. Gazeta o „lewej kasie na wybory”

W czwartek wieczorem redakcja „NTO” poinformowała, że dotarła do nagrania, na którym Adam Gomoła nakłania „jednego z polityków” do wpłaty 20 tys. zł na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. „ Gomoła tłumaczy kandydatowi jak ominąć limit finansowania kampanii wyborczej i zaleca wpłatę pieniędzy na konto prywatnej firmy” — wyjaśnia dziennik. „Aby uzasadnić wpłatę, przygotowano umowę, która zakładała świadczenie usług konsultingowych w zakresie wizerunku, w tym »przygotowanie raportów na temat efektów przeprowadzonych działań«” - czytamy w artykule. W istocie pieniądze miały iść „nie tyle na same usługi konsultingowe co na promocję komitetu w regionie”.

Czytaj więcej Plus Minus Adam Gomoła: Wielu mówiło o stawianiu na młodych, a tylko Polska 2050 to zrobiła Każde pokolenie w historii walczyło o lepsze jutro, a nam przyszło zmagać się z tym, by mieć jakiekolwiek. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych czterech lat uda mi się sprawić, by kwestie klimatu i środowiska zaczęto realnie załatwiać - mówi Adam Gomoła z Polski 2050, najmłodszy poseł elekt X kadencji.

Nazwisko rozmówcy Gomoły nie zostało ujawnione. Ostatecznie miał on jednak nie wpłacić żadnych pieniędzy na konto szefowej sztabu Polski 2050 na Opolszczyźnie, bliskiej współpracownicy posła. Nie otrzymał też pierwszej pozycji na liście partii w wyborach samorządowych w regionie.