Nie ma wątpliwości, że bez względu na to, kiedy będzie głosowanie, sprawa aborcji będzie tematem w samej koalicji. Lewica – by odróżnić się od Trzeciej Drogi, ale też od PO – stawia sprawę jasno, by mobilizować swoich wyborców przed 7 kwietnia. Lewica ma tu swobodę, ponieważ – co jest konsekwencją politycznych decyzji PO – idzie do wyborów nie w koalicji sejmikowej z Platformą, ale samodzielnie. Otwarte pozostaje pytanie, co dalej z projektami, które (prędzej czy później) trafią do sejmowej komisji.

– Najlepiej, by tam pozostały do wyborów prezydenckich – ucina nasz rozmówca z PSL. To na pewno wywoła reakcję Lewicy. Temat aborcji nie skończy się więc co najmniej do ostatecznego głosowania wszystkich projektów w III czytaniu.