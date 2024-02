Donald Trump wykluczony z prawyborów w kolejnym stanie. Decyzja sądu

Powodem wykluczenia Trumpa z udziału w prawyborach w stanie Illinois jest jego udział w doprowadzeniu do ataku, przez jego zwolenników, na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, w dniu, gdy Kongres zatwierdzał wybór Joe Bidena na prezydenta.



Reklama

Dlaczego sędzia z Illinois wykluczyła Donalda Trumpa z udziału w prawyborach?

Sędzie wydając orzeczenie w tej sprawie jednocześnie zawiesiła jego wejście w życie w związku z prawdopodobnym odwołaniem byłego prezydenta USA, który jest faworytem prawyborów organizowanych przez Partię Republikańską. Trump wygrał właśnie prawybory w Michigan i był to piąty stan z rzędu, w którym były prezydent wygrał w ramach prawyborów.



Tracie Porter, sędzia sądu z hrabstwa Cook przyznała rację tym wyborcom z Illinois, którzy przekonywali, że były prezydent powinien być wykluczony z zaplanowanych na 19 marca prawyborów i wyborów prezydenckich, które odbędą się 5 listopada, w związku z 14. poprawką do konstytucji USA.



Czytaj więcej Historia świata Konstytucjonalizm stary jak cywilizacja Przyjęło się uważać, że uchwalona 17 września 1787 r. amerykańska ustawa zasadnicza była pierwszą w dziejach konstytucją państwową – spisanym w jednolity sposób zbiorem podstawowych praw ustrojowych całego kraju. Czy rzeczywiście ten dokument jest pierwszym takim aktem prawnym w historii?

Chodzi o poprawkę do konstytucji przyjętą po amerykańskiej wojnie secesyjnej, która stanowi, że urzędu obsadzanego w drodze wyborów nie może obejmować osoba biorąca udział w „powstaniu lub buncie”. Celem poprawki było niedopuszczenie do udziału we władzy zwolenników przegranej w wojnie domowej konfederacji stanów południa.