Bohater afery wizowej uderza w polityków PiS

W tekście Onetu (z czwartku) to Edgar K. – choć nie jest pracownikiem resortu – miał być wskazany przez Wawrzyka do załatwienia w trybie ekspresowym kilkudziesięciu wiz Schengen dla hinduskiej „ekipy filmowej z Bollywood”. Jak ujawniła „Rz”, „Edgar K. najpierw załatwiał wizy dla cudzoziemców ściągniętych do firmy swojego ojca, później rozszerzył »działalność« i za pieniądze miał przyspieszać wydanie także wiz dla innych osób”.

Chodzi o załatwienie za łapówki wiz dla 268 obcokrajowców, m.in. z Indii, ZEA i Filipin, za co zarzuty płatnej protekcji ma siedem osób. Głównym podejrzanym jest właśnie Edgar Kobos (pochodzący z Kielc nieformalny współpracownik Wawrzyka). Pozostali to ci, którzy mieli mu za to płacić.

Kobos został zatrzymany po tym, jak funkcjonariusz CBA wręczył mu 160 tys. zł łapówki.

– System wydawania wiz był koślawy. System był niewydolny w wielu placówkach, na wielu kontynentach. Było to akceptowane. Czy było to lenistwo, czy ktoś miał w tym interes? – stawiał pytania Edgar Kobos na komisji śledczej.

Decyzja o jego przesłuchaniu na posiedzeniu niejawnym nie spodobała się posłom PiS.