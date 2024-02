Państwa, które odmówiły solidarności z Ukrainą. Globalne Południe uratowało Putina?

Sankcje okazały się natomiast znacznie skuteczniejsze, gdy idzie o dostęp dla Rosji do najnowszych technologii. Kreml ma z tego powodu coraz większe trudności z utrzymaniem floty samolotów pasażerskich, koncentruje się także na sprzedaży za granicą coraz prostszych produktów, trochę na wzór krajów afrykańskich.

Putin kusi państwa BRICS. Obiecuje im koniec dominacji USA?

Mimo to dzięki postawie globalnego Południa Putin będzie zdolny prowadzić wojnę jeszcze przez dwa–trzy lata – ocenia londyński instytut IISS. Podczas gdy od października w Kongresie USA zablokowane jest wsparcie dla Ukrainy, fundusze z rosyjskiego eksportu płyną.

Czytaj więcej Gospodarka Argentyna mówi „nie” Putinowi. Nie wejdzie do BRICS, nie chce interesów z Rosją Nowy prezydent Argentyny Javier Milei odrzucił oficjalne zaproszenie do wstąpienia Argentyny do BRICS - grupy największych rozwijających się gospodarek. Jej rozszerzenie to inicjatywa Kremla szukającego sojuszników w biznesie. Milei nie chce prowadzić interesów „z komunistami”.

Pod koniec zeszłego roku do sponsorowanego przez Rosję i Chiny formatu BRICS zostały zaproszone Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Argentyna. Tylko ten ostatni kraj po zdobyciu prezydentury przez Javiera Mileia odmówił. Kraje globalnego Południa od początku nie przyjęły zdawałoby się ewidentnej narracji o rosyjskim agresorze i ukraińskiej ofierze. Skusiła je wizja Putina zrzucenia porządku międzynarodowego opartego na dominacji Ameryki. Takie państwa jak Brazylia uznały, że to okazja do wykrojenia sobie niezależnego miejsca na scenie międzynarodowej. Postawiły one na „kontraktowe” relacje międzynarodowe, w których liczy się to, co partner daje, a nie jakie wartości reprezentuje. Autorytarnej Rosji czy Chinom łatwiej było się do tego dostosować. Przykład: w ciągu minionych 20 lat udział Chin w brazylijskim eksporcie skoczył z 2 do 34 proc.