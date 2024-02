Jarosław Kaczyński ostrzega przed "referendum rozbiorowym" i "rozbiorem" Polski

Kaczyński: W 2013 r. instytucje kontrolne były opanowane przez PO i PSL

Były premier wyraził pogląd, iż mechanizm kontroli, który powoduje, że rząd musi działać w pewnych ramach i przestrzegać praw mniejszości, ma być zlikwidowany. - To w jakimś sensie nie jest nic nowego. Kiedy przed laty - był to rok 2013 - uzasadniałem wysokiej izbie wotum nieufności dla ówczesnego rządu Donalda Tuska mówiłem o tym, że właściwie wszystkie instytucje tego typu, które można generalnie określić w nieco rozszerzonym znaczeniu tego słowa jako instytucje kontrolne, są opanowane przez ówczesne władze, przez Platformę Obywatelską i w małym stopniu także przez PSL - dodał.

- Dziś dąży się do uzyskania takiej sytuacji, przy czym bardzo ważnym elementem tej sytuacji jest także likwidacja kontroli społecznej, która jest niemożliwa bez pluralizmu medialnego. Kiedy tego pluralizmu nie ma, to kontrola poprzez obywateli, poprzez ich reakcje, poprzez zmianę ich świadomości i ewentualną reakcję wyborczą - to wszystko też w praktyce zostaje uniemożliwione - zaznaczył Kaczyński.

"Chcemy, by w Polsce był ustrój demokratyczny"

Według prezesa PiS, w Polsce buduje się system, w którym kontrola ma być fikcyjna, bo skupiona w jednym ręku. - Kontrola obywatelska, której momentem kulminacyjnym są kolejne wybory, też w praktyce ma przestać funkcjonować, bo ona nie jest możliwa bez pluralizmu medialnego - dodał. - Temu się musimy próbować przeciwstawić, bo chcemy, by w Polsce był ustrój demokratyczny, a to wszystko z demokracją nie ma nic wspólnego - mówił do zebranych były premier.

- Całe przedsięwzięcie wpisuje się w inne, odnoszące się do tego, co ma w ostatecznym rachunku całkowicie podważyć, wręcz zlikwidować suwerenność naszego kraju i jak to mam w zwyczaju określać, zmienić Polskę w teren zamieszkiwania Polaków zarządzanych z zewnątrz - powiedział Jarosław Kaczyński. Dodał, że w tej sprawie może zostać przeprowadzone referendum i przywołał określenie "referendum rozbiorowe".

Jarosław Kaczyński mówi o "referendum rozbiorowym"

- Tak, to będzie referendum rozbiorowe, a przy braku kontroli medialnej i związanej z tym kontroli społecznej ono może zakończyć się decyzją społeczną o zgodzie na ten - tutaj używam oczywiście pewnej przenośni, pewnego cudzysłowu - "rozbiór" - oświadczył prezes PiS. Ocenił, że w związku z tym zadania, jakie stoją przed Zespołem Parlamentarnym Przeciwdziałania Bezprawiu - Bezpieczna Polska mają fundamentalne znaczenie, ponieważ "odnoszą się i do stosunków wewnętrznych, do praworządności, do demokracji, i odnoszą się także do naszej suwerenności, naszego bytu narodowego"