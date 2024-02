Dyrektor US Marshall Service Ronald Davis powiedział, że w agencji panuje „rosnące zaniepokojenie” rosnącą falą zagrożeń podsycanych przez podziały polityczne i jad w mediach społecznościowych.

US Marshall Service co roku sprawdza tysiące gróźb wobec personelu sądów i wszczyna, jak to nazywa, „dochodzenia ochronne” w stosunku do tych, których uważa za najpoważniejsze. Agencja odmówiła podania szczegółów na temat zagrożeń. Departament Sprawiedliwości poproszony o podanie liczby osób oskarżonych lub skazanych za grożenie sędziom odpowiedział, że nie śledzi tych danych.

Coraz więcej gróźb politycznych

Davis powiedział także, że w przeszłości sędziowie spotykali się najczęściej z groźbami ze strony osób niezadowolonych decyzją sędziego w ich własnych sprawach. Teraz znacznie więcej pochodzi od ludzi zdenerwowanych z powodu polityki.

– Niepokoi mnie to, że ludzie nie zgadzają się z procesem sądowym lub rządem i zamienia się to w ataki werbalne – powiedział Davis. – To jest początek procesu, który zagraża wymiarowi sprawiedliwości i naszej demokracji – dodał.

Podczas swojej prezydentury i przez kolejne lata Trump chętnie krytykował sędziów, którzy orzekają wbrew jego interesom. Często sugerował, że ich decyzje są motywowane politycznie.