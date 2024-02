W krótkiej perspektywie zyskuje Koalicja Obywatelska i partie rządzące. Jednak jeśli brak poczucia stabilności się utrzyma, kolejne posiedzenia Sejmu obarczone będą ryzykiem przepychanek, a napięcie będzie w Polsce eskalowało, to w ogólnym przekonaniu odpowiedzialność może spaść na władzę, która jest stroną sporu, nie potrafi dać odporu stronie destabilizującej, ale też dlatego, że za wszystko co dzieje się kraju odpowiadają rządzący.

A PiS jest w opozycji i nic nie może. Okazuje się, że jednak może.

Partia Jarosława Kaczyńskiego może więcej niż się wszystkim wydaje

PiS nie jest partią decyzyjną w Polsce, ale ma wpływ na komfort życia Polaków, współtworząc nastrój w kraju. A ten jest coraz bardziej nieznośny. Sprawczości jako takiej partia nie ma, ale ma umiejętność budowania napięcia i tworzenia narracji politycznej.

Każdego dnia to PiS narzuca ton debaty publicznej. Kaczyński z kolegami nie muszą przyjmować zaproszeń na wywiady, podczas których usłyszeliby trudne pytania, żeby przebić się ze swoją narracją. Media posłusznie grają tak, jak PiS im zagra.

Najjaskrawiej było to widać, gdy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do Sejmu. Dziennikarze tam obecni i stacje telewizyjne zrobili z tego temat dnia. Owszem, to było wydarzenie, które należało pokazać i opisać, ale nadana mu ranga była wyjątkowa. Często przedstawiane wydarzenia były pozbawione komentarza lub opatrzone jedynie politycznymi odniesieniami polityków PiS i rządzących, co pogłębiało poczucie waśni politycznej, w której Polacy pragnący spokoju i normalności są zakładnikami.

Hierarchia powagi i ważności wydarzeń została zaburzona.