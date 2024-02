Ministerstwo Rolnictwa popiera protest rolników. "Protest w słusznej sprawie"

- Te awantury, które robią w Sejmie, wydaje im się, jakby byli dzisiaj na proteście, albo u siebie za stodołą. I wychodzi taki poseł, którego nazwiska nawet nie znam, kłamie i oczernia — dodał.



Czytaj więcej Tu i Teraz Protesty rolników i blokady dróg w całej Polsce. Zobacz gdzie będą utrudnienia Rolnicy planują w piątek 09.02 protesty, które objąć mają cały kraj. Demonstracje odbywają się z powodu sprzeciwu wprowadzenia Zielonego Ładu, napływowi towarów z Ukrainy i spadku opłacalności produkcji. Protest mają się odbyć w ponad 250 miejscach w całym kraju.

- Jeszcze dziś dostanie pismo i wezwanie do sądu, będzie musiał przeprosić, wtedy nie będzie musiał zapłacić - zapowiedział Kołodziejczak.



Protest rolników. Michał Kołodziejczak: Pozdrawiam wszystkich rolników na ulicach

Kołodziejczak odniósł się też do trwającego w Polsce w piątek od godziny 10 protestu rolników. Rolnicy protestują przeciwko postanowieniom unijnego „Zielonego ładu”, napływowi żywności z Ukrainy oraz domagają się wsparcia finansowego dla produkcji rolnej.



Protesty rolników w Polsce PAP

- Dziś my, razem z ministrem (Czesławem) Siekierskim wprowadzamy konkretne zmiany: cukier na granicy jest badany pierwszy raz przez Sanepid od 13 lat, granica z Litwą obstawiona Inspekcją Transportu Drogowego. To co mówiło się przez miesiące: że towar z Ukrainy jedzie na Litwę i wraca do Polski. Produkty badane w każdym powiecie, które przyjeżdżają z Ukrainy i są przeznaczane jako produkty paszowe i techniczne. My działamy, nie dyskutujemy, mówimy jasno: relacje z Ukrainą muszą być poprawne, Ukrainie trzeba pomóc, ale muszą być jasne i konkretne zapisy na temat tego jak ma wyglądać handel. Dziś pozdrawiam wszystkich rolników, którzy są na ulicach, kierownictwo resortu wybiera się na różne protesty — zapowiedział Kołodziejczak.