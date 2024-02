Telus wskazał, że trwające w Europie protesty rolników doprowadzą do zmiany układu wyborczego w Unii Europejskiej. - Jeżeli Unia Europejska dzisiaj nie wyhamuje swojej lewackiej polityki klimatycznej, to tak się stanie. (...) Jeżeli Donald Tusk był szefem grupy, która teraz rządzi w Unii Europejskiej, lewackiej grupy, która rządzi w Europie, to realizował politykę Timmermansa. On ją realizował - powiedział.