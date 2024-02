Kto wygra wybory w Rosji? Putin, Putin albo Putin

Sondaże (Russian Field) dawały mu 10 proc. poparcia, a część działaczy opozycji demokratycznej (również przebywających na emigracji) zaczęła promować jego kandydaturę. Udzielił też kilku wywiadów, w których potępiał wojnę i postawił pod znakiem zapytania przyszłość okupowanych obecnie przez Rosję terytoriów Ukrainy.

– Wygląda na to, że Nadieżdin powiedział za dużo i zdobył niewielką, ale jednak popularność. Usuwając jego kandydaturę, Kreml też wygrywa, bo już ma przed sobą listy tych tysięcy odważnych ludzi, którzy złożyli swoje podpisy. Nie wykluczam, że osoby te padną ofiarą represji – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władimir Ponomariow, który w Polsce reprezentuje rosyjski opozycyjny Zjazd Deputowanych Ludowych.

– Niegdyś był pomocnikiem Siergieja Kirijenki (obecnie wiceszef administracji Putina, Nadieżdin doradzał mu w latach 90., gdy ten był premierem – red.) i musiał być zaakceptowany przez Kreml. Kirijenko jest jednym z najmądrzejszych ludzi na Kremlu i umie dobrze rozważać wszystkie możliwe opcje. Nie wykluczono, że na początku chcieli go dopuścić, by zdobył swój 1 proc. głosów. Po to, by upozorować rzetelność procesu wyborczego. Widocznie w ostatecznym rozrachunku minusy przeważyły nad plusami – dodaje.

„Putin się nie boi”

Propaganda Kremla twierdzi, że wszystko jest zgodnie z prawem. Przekonuje nawet, że tak naprawdę nie było żadnego antywojennego kandydata i że Rosjanie wcale nie chcieli na takiego kandydata głosować. – Członkowie CKW mówili mi, że chcieli go zarejestrować, ale miał bardzo dużo nieprawidłowości w podpisach. Te kolejki (chętnych do złożenia podpisów – red.) zostały zorganizowane, to akcja PR. Młodzi ludzie za odpowiednie wynagrodzenie imitowali to masowe zainteresowanie kandydatem. Robił to już wcześniej Nawalny – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksiej Muchin, moskiewski politolog związany z Kremlem. Przekonuje, że na Kremlu „nie boją się antywojennego kandydata”. – Wiemy, kto próbował narzucić nam antywojenną narrację, wiemy też, kto to finansował. Jeżeli będziemy mieli dyskusję w społeczeństwie na ten temat, to na pewno nie podczas tych wyborów – dodaje.

W marcowych wyborach Putin będzie miał trzech „rywali”. Wszyscy popierają wojnę z Ukrainą, wszyscy są objęci sankcjami Zachodu. Władisław Dawankow jest zastępcą przewodniczącego rosyjskiej Dumy z frakcji Nowi Ludzie. Poza nim startuje Leonid Słucki, który w Partii Liberalno-Demokratycznej zastąpił zmarłego w 2022 roku Władimira Żyrinowskiego. Partia komunistów (KPRF) wystawiła zaś Nikołaja Charitonowa.