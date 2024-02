- Potrzebne są kompleksowe rozwiązania. My od dawna mówimy, że oprócz naprawy doraźnej, tych działań, które są potrzebne i które podjął minister (sprawiedliwości) Adam Bodnar, bardzo ważna jest naprawa kompleksowa. Do tego jest potrzebna zmiana konstytucji, do tego jest potrzebny nowy rozdział o Trybunale Konstytucyjnym, do tego jest potrzebna kompleksowa zmiana przepisów dotyczących grzechu pierworodnego. Jaki był grzech pierworodny? Zaprzysiężenie sędziów dublerów, zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego — odparł.



- Nie ma poczucia sprawiedliwości. To jest dorobek ośmiu lat tych, którzy doprowadzili do tego, że nie ma pewności wydawanych orzeczeń. Nie potrafił TK wydać pilnego orzeczenia ws. miliardów z KPO. Ponad rok temu wysłał prezydent do Trybunału zapytanie dotyczące ustawy przenoszącej Izbę Dyscyplinarną z SN do NSA. Do dziś ten wyrok nie został wydany, choć prezydent prosił o niezwłoczność - przypomniał.



- Od zaprzysiężenia sędziów dublerów zaczyna się grzech pierworodny dewastacji wymiaru sprawiedliwości. Do tego jest potrzebny reset konstytucyjny. My będziemy do tego gotowi. Potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby przygotować cały pakiet zmian dotyczący wymiaru sprawiedliwości, ale tu jest nasze zaufanie do ministra Bodnara — podsumował.