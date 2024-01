Szymon Hołownia chce, by Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie mogli teraz wejść do Sejmu

Szymon Hołownia wystąpił na konferencji prasowej w Sejmie. Marszałek poinformował, czym Sejm zajmie się na 4. posiedzeniu, które rozpocznie się w czwartek 25 stycznia.

Lider Polski 2050 przekazał, że na dwudniowym posiedzeniu posłowie zajmą się m.in. dwoma projektami obywatelskimi. Odbędzie się pierwsze czytanie projektu o rencie socjalnej oraz ustawy o Karcie Nauczyciela.

Szymon Hołownia: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami

Szymon Hołownia odniósł się też do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Powiedział, iż widzi, że sprawa ta "rozgrzewa emocje". - Pojawia się wiele pytań, zapowiedzi - kontynuował. - Chcę, żeby państwo nie mieli wątpliwości co do mojego stanowiska w tej sprawie: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i wynika to nie z postanowienia marszałka, wynika to nie z decyzji tej czy innej Izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku - oświadczył Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że w Polsce "nie może być równych i równiejszych wobec prawa". - Prawo się na nikim nie mści, prawo jasno stwierdza i o tym mówi art. 99 konstytucji, jest wyrok - nie ma mandatu i co do tego żadnej dyskusji nie będziemy tutaj toczyć ani nie przewidujemy. To jest kwestia elementarnej równości wszystkich wobec prawa - dodał.