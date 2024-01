„Mam dwie córki i chciałbym, żeby w przyszłości mogły nadal żyć w naszym demokratycznym porządku prawnym” – tłumaczył Ghosh w wywiadzie dla lokalnej gazety „Rheinische Post”, którego udzielił we wtorek. Wtedy nie miał jeszcze żadnego odzewu od czołowych polityków z Berlina, a liczy na to, że wniosek skierują do trybunału frakcje SPD, CDU/CSU, Zielonych i liberalnej FDP. We wtorek pod petycją było 800 tys. podpisów, w czwartek po południu prawie 1,4 mln.

Kto nie chce Björna Höckego? Eksperci ostrzegają w sprawie petycji dotyczącej AfD

Nawet w niektórych lewicowych środowiskach pomysł się nie podoba. Petycja „to nie jest powód do antyfaszystowskiej radości, lecz do najpoważniejszych obaw” – napisał bardzo lewicowy dziennik „taz”, dodając, że gdyby na Węgrzech pozbawiano praw „wrogów państwa”, to uznalibyśmy z oburzeniem, że jest to dowód na to, że ten kraj nie jest już demokracją, lecz reżimem w stylu Białorusi.

Eksperci przestrzegają, że ryzyko porażki takiej inicjatywy jest wysokie. Poprzednie, bardzo nieliczne próby pozbawienia praw, w tym niemieckich dżihadystów, skończyły się niepowodzeniem.

Nawet jeżeli trybunał zająłby się sprawą, to trwałaby ona długo, a wybory w Turyngii, w których Höcke może odnieść wielki sukces, są już 1 września. Na razie w sondażach AfD ma tam nawet 36 proc. Co oznacza, że czarny sen elit – Höcke w roli premiera landu – nie jest niemożliwy do spełnienia.

Sam Höcke uważa, że chce się z niego uczynić „nieczłowieka”, i że Niemcom grozi, że zamiast państwem prawa będą państwem ideologii. „Ale wyborcy już przejrzeli tę grę”.