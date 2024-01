Korea Północna testowała nową broń. Protesty USA, Korei Południowej i Japonii

Najnowszą próbę rakietową przeprowadzoną przez Pjongjang potępiły już USA, Korea Południowa i Japonia — pisze Reuters.



Północnokoreański pocisk hipersoniczny przeleciał 1 000 km

Celem próby było sprawdzenie niezawodności nowych silników na paliwo stałe o dużym ciągu oraz hipersonicznej głowicy bojowej pośredniego zasięgu — podaje agencja KCNA.



Północnokoreańska agencja zapewnia też, że test nie stanowił zagrożenia dla państw sąsiadujących z Koreą Północną.



Według południowokoreańskiej armii pocisk, wystrzelony ok. 14:55 czasu lokalnego, przeleciał ok. 1 000 km. Japoński resort obrony podał, że pocisk osiągnął w pewnym momencie pułap co najmniej 50 km.



Pociski hipersoniczne to pociski poruszające się z prędkością przekraczającą pięciokrotnie prędkość dźwięku (co najmniej 6 200 km na godzinę). Pociski takie często manewrują na niskich wysokościach.