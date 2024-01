Korea Północna przekaże Rosji swoją wersję pocisków ATACMS?

Pjongjang w styczniu pokazał publicznie niezidentyfikowany zestaw rakietowy, który był uzbrojony w pociski przypominające KN-24.



Jaki zasięg mają pociski KN-24?

Shin Won-Sik, cytowany przez agencję Yonhap stwierdził, że pociski KN-24 mają zasięg od 100 do 180 km i mogą być uzbrajane w taktyczne głowice atomowe.



Pociski KN-24 przypominają wizualnie amerykańskie pociski ATACMS. Mają być to taktyczne pociski balistyczne — jeśli przypominałyby pociski ATACMS pozwalałyby na precyzyjne rażenie celów. ATACMS to pociski, które mają zasięg do 400 km — USA przekazały pewną liczbę takich pocisków Ukrainie.



- Korea Północna zapowiedziała, że rozmieści pociski balistyczne krótkiego zasięgu (CRBM) wśród jednostek frontowych — cytuje ministra Shina agencja Yonhap.