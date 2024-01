Ministerstwo: mogą zabrać śledztwa

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy „Rzeczpospolitej”, że wspomniani śledczy z Warszawy są „z niewielkim, bo kilkuletnim” stażem. W ich przypadku „miało zastosowanie szczególnie kryterium doświadczenia zawodowego, a także kryterium wzmocnienia kadrowego Prokuratur Rejonowych”. Bo te, zwłaszcza w Warszawie "posiadają niejednokrotnie obsadę etatową nie przekraczająca 50 proc. nominalnej obsady kadrowej, podczas gdy na tym szczeblu prowadzonych jest ponad 99 proc. wszystkich spraw zarejestrowanych w prokuraturach warszawskich” - wskazuje ministerstwo.

Ten argument zbija Prokuratura Krajowa - w „rejonówkach” spraw długotrwałych, ponad 5-letnich jest 2 proc., w prokuraturach regionalnych - 37 proc., więc decyzja ministra „osłabi kadrowo prokuratury regionalne i wydłuży najbardziej skomplikowane śledztwa".

Czytaj więcej Prawnicy Odwołanie Barskiego. Bodnar pokazuje opinie prawne, m.in. promotora Dudy Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało trzy opinie prawne oceniające skuteczność przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w lutym 2022 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę. Szef resortu Adam Bodnar przywołał też opinię prof. Jana Zimmermanna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotora prezydenta Andrzeja Dudy.

Ministerstwo zaskakująco przyznaje, że „nie ma najmniejszych przeszkód”, by cofani z delegacji zabrali swoje postępowania do „jednostek macierzystych”, czyli rejonówek. - Mielibyśmy prowadzić najtrudniejsze sprawy za najniższe pensje — kwitują śledczy.

Według MS w przypadku prok. Świrty Prokurator Krajowy „w ostatnich dniach wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o jej delegowanie do EUROJUST w Hadze, gdzie nie będzie zajmować się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, w tym tych z zakresu cyberprzestępczości. We wniosku nie wskazano co stanie się ze sprawami przez nią dotychczas prowadzonymi”. Jednak ustaliliśmy, że prok. Świrta została oddelegowana do Eurojustu na 3 miesiące jako szefowa polsko-litewsko-łotewskiego zespołu śledczego, by zdobytą tam wiedzę wykorzystać w międzynarodowym śledztwie, i żadnej sprawy nie straci.

Co zrobi Barski?

Dotąd aktualne było pytanie, czy prokurator krajowy Dariusz Barski wykona polecenie ministra. Spekulowano, że może odmówić powołując się na przepis ustawy zgodnie z którym „decyzje w sprawach osobowych prokuratorów” są w jego kompetencji. Teraz sytuacja się jeszcze skomplikowała, bo — według ministra Bodnara — prokurator Barski już nie sprawuje funkcji. Oświadczenie PK stwierdza, że funkcję nadal sprawuje, a jego odwołanie wymaga zgody prezydenta.