Dr Jacek Kucharczyk: Rozumiem myślenie Jarosława Kaczyńskiego, ale nie do końca rozumiem, jaki ma w tym interes prezydent Andrzej Duda

Zdaniem dr Jacka Kucharczyka, „Kaczyński proponuje zdestabilizować sytuację w Polsce i pokazać, że władza nad tą sytuacją nie panuje”. - To są działania na pogłębienie tego stanu – nazwijmy to „anarchii prawnej” – które wywołało osiem lat tzw. reform wymiaru sprawiedliwości prowadzonych przez Zbigniewa Ziobro i Kaczyńskiego. W tej chwili PiS próbuje w pełni wykorzystać instrumenty, które ma, żeby siać jak największy chaos i zamieszanie. Także chaos prawny - powiedział prezes Instytutu Spraw Publicznych. - Na takiej systematycznej destabilizacji prawnej, politycznej i instytucji publicznej, polega w tej chwili coś, co można nazwać „strategią Jarosława Kaczyńskiego”. Czyli im więcej chaosu, tym dla Kaczyńskiego lepiej. On uważa, że to jego szansa w tej chwili. Sam PiS jest obecnie daleki od spójności i zwartości, więc Kaczyński próbuje odwrócić tę sytuację i spowodować, żeby to poczucie chaosu ogarnęło całe społeczeństwo. Poczucie takie, że nikt nie kontroluje sytuacji - podkreślił.

O ile potrafię zrozumieć myślenie Jarosława Kaczyńskiego i jego cel, jakim jest wywoływanie chaosu, o tyle nie do końca rozumiem, jaki ma w tym interes prezydent Andrzej Duda - przyznał dr Jacek Kucharczyk. - Jego ostatnie działania wyraźnie były spójne z tym, czego chce Jarosław Kaczyński – nastawione na pogłębianie chaosu prawnego i instytucjonalnego. Prezydent Duda zachowuje się jak kukiełka Kaczyńskiego – realizuje jego plan. Natomiast jaki jest jego jego plan i czy w ogóle jakiś jest? Tego nie bardzo widzę. Wydawałoby się, że w tej sytuacji – kiedy PiS jest odsunięty od władzy, a Jarosław Kaczyński nie ma instrumentów władzy, które miał wcześniej – prezydentowi powinno zależeć na stworzeniu wizerunku osoby stabilizującej sytuację w Polsce i próbującej okiełznać ten chaos prawny. Natomiast prezydent działa na odwrót - dodał. - Zapraszając osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu do Pałacu Prezydenckiego i niemalże próbując udzielić im tam schronienia, prezydent wpisuje się w narrację PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Nie sądzę, żeby to było w interesie samego prezydenta - zaznaczył.

Jak podkreślił prezes Instytutu Spraw Publicznych, „uważa, że to będzie dla prezydenta Dudy bardzo duży uszczerbek wizerunkowy”. - I gdyby w pewnym momencie chciał zmienić kierunek swoich działań, to będzie mu bardzo trudno to zrobić. Prezydent traci resztki wiarygodności, które z racji zajmowanego stanowiska wciąż ma w społeczeństwie, marnuje zalety, które wciąż posiada - ocenił dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.