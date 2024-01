Najwięcej respondentów (26,9 proc.) wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”., 25,9 proc. odpowiedziało „raczej tak”.

„Zdecydowanie nie” wybrało 19,1 proc. osób, a 13,2 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Zdania w tej kwestii nie ma 14,9 proc. badanych.

W przypadku uwzględnienia poparcia dla partii politycznych, proponowane rozwiązania mające zapewnić zmiany w mediach publicznych najlepiej oceniają osoby deklarujące się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej (84,4 proc.). Na kolejnych miejscach są wyborcy Lewicy (75,2 proc.) i Trzeciej Drogi (65,5 proc.).

Podobnie wypowiedziało się 14,7 proc. wyborców PiS oraz 30,9 proc. sympatyków Konfederacji.

Weto prezydenta Andrzeja Dudy

Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Andrzej Duda zawetował projekt rządowej ustawy okołobudżetowej, przewidującej przekazanie 3 mld zł mediom publicznym oraz przyznającej środki na obiecane przez rząd 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku. Prezydent zapowiedział przy tym skierowanie do Sejmu własnej ustawy, ze środkami na podwyżki dla nauczycieli, ale bez artykułów mówiących o pieniądzach dla mediów publicznych. Andrzej Duda apelował, by Sejm niezwłocznie zajął się ustawą. Zapowiedziany projekt trafił do Sejmu 27 grudnia.