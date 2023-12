Entuzjazm PiS słabnie za każdym dniem

PiS skończyło okupować PAP. Wyszło też z Polskiego Radia. A teraz PiS ma problem z obroną milionerów z TVP. Demonstracja 11 stycznia odbędzie się przed Sejmem, partii trudno byłoby ją odwołać. Pojawi się na niej kilka tysięcy osób, a może nawet kilkanaście zwiezionych przez PiS i kluby „Gazety Polskiej”. Tylko kogo tu bronić?

Danuta Holecka i Michał Rachoń od razu przeszli do pracy w Telewizji Republika. Holecka potrzebuje lat do emerytury, Rachoń awansował na kierownicze stanowisko. Krzywda im się nie dzieje. Ci z TVP, którzy najgłośniej krzyczą w sprawie obrony mediów publicznych, najwięcej zarabiali. Polakom trudno będzie się z nimi identyfikować, bo o takich zarobkach nawet większość nie śni. To tak, jakby plebs z własnej woli miał teraz bronić przywilejów szlacheckich, czy wręcz królewskich. Z własnej woli nikt Adamczyka, Olechowskiego i spółki bronić nie będzie. Mogą liczyć tylko na kolegów z klubów „Gazety Polskiej” i najtwardszy elektorat PiS.

Posłowie PiS wrócą do TVP i mediów publicznych

Za kilka tygodni wszyscy w PiS po cichutku pokornie wrócą do TVP i mediów publicznych. Wybory samorządowe zmuszą polityków partii Jarosława Kaczyńskiego do przeproszenia się mediami, w których będą mogli się zaprezentować przed wyborami. Machanie szabelką teraz jest tylko na użytek konsolidacji PiS i wzmocnienia samej pozycji w partii Jarosława Kaczyńskiego, którego nikt już nie próbuje rozliczać po oddaniu władzy.

Jeżeli w obronie kogokolwiek są te protesty, to w obronie pozycji prezesa w PiS, a nie wolności słowa i mediów. I tylko dlatego Jarosław Kaczyński może czuć się wygranym.