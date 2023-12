Andrzej Zybertowicz skrytykował TVP za rządów PiS. Mówił o „złej propagandzie”

Zybertowicz wziął udział w programie „Śniadanie w Trójce” na antenie Programu 3 Polskiego Radia, gdzie razem z innymi gośćmi komentował ostatnie zmiany w mediach publicznych. W audycji wzięli udział także Krzysztof Bosak (Konfederacja), Paweł Kowal (Koalicja Obywatelska), Wanda Nowicka (Nowa Lewica), Jarosław Sellin (Prawo i Sprawiedliwość) i Mirosław Suchoń (Trzecia Droga, Polska 2050).

Doradca Andrzeja Dudy ocenił, że przyszłość mediów publicznych po decyzjach Bartłomieja Sienkiewicza jest „bardzo prosta. - Teraz będzie przekaz „nicht für Deutschland” - stwierdził. nawiązując do wmontowywania w materiały w „Wiadomościach” TVP fragmentu przemówienia Donalda Tuska, w którym padają słowa „für Deutschland”. Do wypowiedzi tej odniósł się Kowal. — Czy pan rzeczywiście uważa, że prowadzenie polityki w ten sposób, że kanały codziennie atakują urzędującego premiera i dezawuują go, było reprezentowaniem polskiej racji stanu? — pytał Zybertowicza.

Andrzej Zybertowicz: Bartłomiej Sienkiewicz degraduje media publiczne

Ten ostatni krytycznie odniósł się jednak do działania TVP w czasach rządów PiS, oceniając, że „ta telewizja nie była żadnym wzorem obiektywności”. - Moja ocena jest taka: TVP Info i spora część audycji Telewizji Polskiej była sprowadzona za rządów PiS do poziomu złej propagandy — zauważył. — To nie ulega wątpliwości — podkreślił.



Czytaj więcej analizy Czy obrona milionerów z TVP zaszkodzi PiS i co zyskał Jarosław Kaczyński Partia Jarosława Kaczyńskiego na 11 stycznia planuje przed Sejmem obronę mediów publicznych pod hasłem „protest wolnych Polaków”. Informacja o wysokich pensjach szefów TVP nie pomoże ani byłym pracownikom mediów, ani PiS.

- Zarazem do tych źle zarządzanych kanałów regularnie byli zapraszani — z wyjątkiem, niestety, Konfederacji — przedstawiciele opozycji, każdego dnia przedstawiciele opozycji „platformerskiej” krytykowali tę telewizję na antenie. Teraz jest pytanie: czy to, co próbuje się teraz robić, to próba wprowadzenia nowych standardów czy gorszych? — mówił dalej Zybertowicz.