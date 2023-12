Dyrektorzy Telewizyjnego Agencji Informacyjnej — Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki tylko w 2023 roku zarobili w TVP od kilkuset tysięcy do niemal 1,5 mln złotych.

Informacje o zarobkach szefów TAI opublikował na X (dawniej Twitter) poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Zarobki dyrektorów TAI, którzy stali się twarzami protestu przeciwko zmianom w telewizji publicznej, skomentowali politycy.

„Zrobili z mediów publicznych maszynkę do ordynarnej partyjnej propagandy i bezwzględną szczujnię. Dziś bezczelnie krzyczą o ”wolnych mediach„. Ale nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń. Z publicznej kasy, rzecz jasna. To, co ekipa PiS zrobiła z mediami publicznymi — a szczególnie z TVP — jest pod każdym możliwym względem nie do obrony. I tę szczujnię, i to Eldorado na koszt podatnika po prostu trzeba było natychmiast zakończyć" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.