Sygnał TVP Info został wyłączony 20 grudnia, ok. godziny 11:00, po odwołaniu rad nadzorczych i zarządów TVP, Polskiego Radia oraz PAP przez ministra kultury, Bartłomieja Sienkiewicza, który powołał się na przepisy Kodeksu spółek handlowych.



Dwa spotkania zwołane przez dwa kierownictwa TAI

Wyznaczony przez nowe władze TVP na szefa TVP Info Paweł Moskalewicz miał zaprosić do centrali TVP dziennikarzy informacyjnych, którym przekazano, że trwają prace nad wznowieniem nadawania TVP Info, co może nastąpić jeszcze w piątek wieczorem. Stacja ma nadal funkcjonować pod nazwą TVP Info.

W spotkaniu wzięli udział m.in. nowy dyrektor TAI, Grzegorz Sajór i jego zastępca Jan Ciszecki. Alternatywne spotkanie miało zwołać odwołane przez nowe władze TVP kierownictwo TAI, a zapraszał na nie Samuel Perreira, były wiceszef TAI. Czas tego alternatywnego spotkania wyznaczono na tę samą godzinę co spotkania, na które zaprosił Moskalewicz. Na tym drugim spotkaniu pojawiło się kilkanaście osób, na spotkanie, na które zaprosił Moskalewicz — ok. 150 osób, zarówno nowych pracowników, jak i dotychczasowych (tych ostatnich zaproszono ok. 60).