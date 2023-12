- Ostatnio (...) słuchałam wywiadu posłanki (PiS Joanny) Lichockiej, która co drugie słowo używała: „uzurpatorzy”, „pułkownik” Sienkiewicz, „stan wojenny”... Nie dajmy się zwariować. Na pewno jest to słuszny kierunek. Ja zresztą, czytając projekt tej uchwały, który był dosyć łagodny, obawiałam się, że jest to tylko uchwała dla uchwały, że ciekawa jestem, co na tej podstawie my z tym faktem zrobimy. Następnego dnia okazało się, że minister Sienkiewicz naprawdę wykazał się dużą determinacją i to mnie akurat cieszy bardzo, co zostało zrobione - mówiła.



- Przede wszystkim, co my teraz robimy, to ja bym to nazwała tak: konfiskata majątku złodzieja to nie jest bezprawie, czyli to jest przewrócenie sprawiedliwości — podkreśliła Anna Sobolak. „Złodziejem” jest według niej rząd Zjednoczonej Prawicy, który „zawłaszczył sobie media publiczne na własny użytek”. - Były to wyłącznie media propagandowe i służące interesowi partii — zauważyła.



Spór o media publiczne. Kto rządzi TVP?

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, powołując się na przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nowa rada nadzorcza wybrała na prezesa TVP Tomasza Syguta.

We wtorek, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Mediów Narodowych wskazała jako nowego prezesa TVP Michała Adamczyka, byłego prezesa TAI. Dzień wcześniej odwołana przez Bartłomieja Sienkiewicza rada nadzorcza TVP, która nie uznała decyzji o swoim odwołaniu, wobec rezygnacji prezesa TVP (również odwołanego już wcześniej przez Sienkiewicza), Mateusza Matyszkowicza, wskazała, że p.o. prezesa TVP jest Maciej Łopiński.

W środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego.