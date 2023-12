Trump jak feniks z popiołów

– Jeżeli mógłbym zmienić jedną rzecz w tych prawyborach, to chciałbym, żeby Trump nie został ani razu postawiony przed sądem […]. Te oskarżenia zabierają nam tlen – powiedział DeSantis w wywiadzie dla Christian Broadcasting Network.

Nie ma po stronie republikańskiej żadnej siły będącej w stanie powstrzymać Trumpa. W trakcie jego kadencji w Białym Domu republikańscy wyborcy i wielu republikanów zajmujących wysokie urzędy chronili go przed karą. Przykładowo, w senackim głosowaniu nad drugim impeachmentem brakło 10 głosów, żeby oskarżyć Trumpa o podżeganie do ataku na Kapitol, bo większość republikanów w Senacie znalazła powód na to, żeby stanąć po jego stronie, a nie by odebrać mu prawo ubiegania się o urząd federalny w przyszłości.

Teraz jest podobnie. Nawet republikanie, którzy nie przepadają za Trumpem, i jego rywale skrytykowali decyzję sądu w Kolorado. – Lewica pod płaszczykiem „demokracji” wykorzystuje swoją pozycję władzy. A w tym przypadku oznacza to nadużycie władzy sądowniczej, by usunąć nazwisko kandydata z karty do głosowania – napisał w mediach społecznościowych DeSantis. Nawet Chris Christie, który swą kampanię prezydencką opiera na bezpardonowej krytyce byłego prezydenta i twierdzi m.in., że Trump nie jest zdolny do sprawowania urzędu, oświadczył, że to wyborcy, a nie sądy, powinni decydować o tym, kto zostanie prezydentem.