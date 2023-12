Agencja AP o sytuacji w TVP: Rząd Tuska przywraca wolność mediów

Ironią jest to, że przez lata rząd PiS działał aktywnie, by (...) wyeliminować z rynku TVN, która była bardzo krytyczna wobec (poprzedniej) administracji. Fragment depeszy AP

AP: Kaczyński mówi o antyrządowych mediach, ale PiS chciał wyeliminować z rynku TVN

AP odnotowuje też, że PiS wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że działania nowego rządu są „nielegalne”, a zmiany kierownictwa mediów publicznych dokonują się „bezprawnie”.



Agencja cytuje też Kaczyńskiego, który stwierdził, że „nie ma demokracji bez pluralizmu i silnych, antyrządowych mediów”.



„Ironią jest to, że przez lata rząd PiS działał aktywnie, by (...) wyeliminować z rynku TVN, która była bardzo krytyczna wobec (poprzedniej) administracji. TVN należy do amerykańskiego koncernu Warner Bros Discovery Inc.” - zauważa AP.



AP odnotowuje w depeszy, że jedną z pierwszych decyzji nowych władz TVP było wyłączenie TVP Info „jednego z głównych narzędzi propagandowych poprzedniego rządu”.



W depeszy czytamy też, że w środę nie wyemitowano „Wiadomości” lecz oświadczenie nowego prowadzącego, który mówił, że „nie będzie więcej propagandy”.